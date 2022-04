O Nápoles, derrotado este domingo pelo Empoli por 3-2, depois de ter estado a ganhar por 2-0 no duelo da 34.ª jornada da primeira liga italiana, vai entrar em estágio permanente até ao final da época. A decisão foi anunciada na tarde deste domingo e coincide com a sequência negativa recente de resultados, que complicou (e muito) as hipóteses do título na Serie A.

«O clube decidiu que, a partir de terça-feira, dia em que recomeçam os treinos, que a equipa entrará em estágio permanente», pode ler-se, na nota oficial emitida pelo clube.

O Nápoles somou um ponto nos últimos nove possíveis, com um empate em casa com a Roma e duas derrotas, ante a Fiorentina e o Empoli.

A equipa comandada por Luciano Spalletti e onde joga o português Mário Rui continua no terceiro lugar, com 67 pontos, em zona de acesso à Champions, mas está já a quatro pontos do Milan e a cinco do líder Inter de Milão, ambos com menos um jogo disputado, quando faltam quatro jornadas para o final.