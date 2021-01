Um gesto desprendido de solidariedade de Kalidou Koulibaly deixou a Itália encantada. O defesa do Nápoles, de origem senegalesa, encostou o carro junto a uns semáforos, numa tarde fria e chuvosa, para dar roupa a uns sem-abrigo. O gesto foi captado por um transeunte, adepto do clube de San Paolo, que publicou o relato do que viu nas redes sociais.

«Eram 13h30 e eu estava nos semáforos em Agnano. Reconheci-o ao longe pela figura, era o nosso defesa. Aproximei-me e cumprimentei-o com um aceno de cabeça, ele respondeu com um sorriso, mas estava muito ocupado com outra coisa», começa por contar o jovem adepto do Nápoles que testemunhou o gesto de Koulibaly.

«Reparei que ele estava a dar casacos do Nápoles às pessoas necessitadas que estavam com frio. Muitas vezes julgamos os jogadores pelo que fazem em campo, mas estas são as melhores prestações que podemos assistir. Foi bom ver-te Koulibaly, como adepto do Nápoles fiquei orgulhoso de ti», escreveu o adepto no Facebook.

Não é a primeira vez que Koulibay é «apanhado» em gestos de solidariedade. No último Natal, o defesa do Nápoles deu 500 euros a um grupo de sem-abrigo e vai frequentemente ao Hospital Santobono-Pausilipon para visitar as crianças doentes. Em 2019, doou dez mil euros para que uma criança senegalesa pudesse ser submetida a uma intervenção cirúrgica em Nápoles.