O Nápoles, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, fechou o sábado da jornada italiana com um triunfo por 3-1 no reduto da Fiorentina. Na estreia pelo novo clube, Rasmus Hojlund, ex-Manchester United, foi titular e fez o gosto ao pé.

As contagens no jogo começaram a ser feitas deste cedo. Logo aos seis minutos, Kevin De Bruyne, ex-Manchester City, fez o primeiro da partida através de uma grande penalidade. O belga fez, assim, o segundo golo em três jogos pelos italianos.

Rasmus Hojlund, que vestia pela primeira vez a camisola do clube italiano, brindou a estreia com um golo. Aos 14 minutos, o ex-Manchester United dilatou a vantagem do Nápoles para dois golos.

As equipas recolheram aos balneários com o campeão italiano a vencer por 2-0. No segundo tempo a Fiorentina não conseguiu impor-se e a equipa visitante dilatou ainda mais a vantagem.

Sam Beukema, defesa neerlandês, fez o 3-0 aos 51 minutos. A resposta da Fiorentina revelou-se tardia. Luca Ranieri reduziu a desvantagem para dois (79m). Um golo que não mudou o rumo da partida.

O Nápoles venceu por 3-1 e registou a terceira vitória em três jogos, assumindo a liderança da Liga italiana. A Fiorentina, por sua vez, continua sem vencer no campeonato, estando no 13.º posto.









