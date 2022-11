O Nápoles continua a campanha invicta na liga italiana e este sábado foi a Bérgamo arrancar um triunfo importantíssimo diante do segundo classificado, a Atalanta, por 2-1.

Aos 19 minutos, os anfitriões adiantaram-se por Lookman, na cobrança de um penálti. Contudo, a resposta napolitana não tardou: Victor Osimhen(23m) restabeleceu a igualdade e Elmas (35m) consumou a reviravolta.

Mário Rui não saiu do banco de suplentes, num jogo em que a equipa de Luciano Spalletti também não pôde contar com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

O Nápoles continua na liderança do campeonato, com 35 pontos, mais oito do que a Atalanta, que poderá ser ultrapassada nesta 13.ª ronda pelo Milan (atualmente no terceiro posto, com 26 pontos), pela Roma (quarta classificada, com 25 pontos) e pela Lazio (quinta, com 24).