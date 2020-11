O Sassuolo «roubou» o segundo lugar ao Nápoles ao vencer por 2-0 no San Paolo, numa partida da sexta jornada da Serie A.



Depois de um nulo ao intervalo, o conjunto de De Zerbi desbloqueou o marcador com um golo do jovem Manuel Locatelli na marcação de uma grande penalidade. Gattuso mexeu, introduziu Petagna, Elmas, Zielinski e Mário Rui e a equipa melhorou, chegando mesmo a marcar por Manolas. Porém, o lance foi invalidado por posição irregular de Osimhen num primeiro momento.



Não marcou o Nápoles e o Sassuolo fechou o jogo com um golo de Maxime López. Os napolitanos ficaram a pedir penálti sobre Osimhen, o jogo prosseguiu e o médio que pertence aos quadros do Marselha driblou vários adversários antes de bater Ospina.



No outro jogo que teve início às 17h00, a Roma de Paulo Fonseca recebeu e bateu a Fiorentina pelo mesmo resultado (2-0). Os giallorossi anotaram um golo em cada uma das partes: Spinazzola inaugurou o marcador numa saída rápida para o ataque e Pedro Rodríguez fixou o resultado final aos 70 minutos a passe de Henrikh Mkhitaryan.



O Sassuolo é segundo classificado a dois pontos do líder AC Milan e com mais dois que Juventus e Atalanta. Por sua vez, o Nápoles soma 11 pontos e é quinto em igualdade pontual com Inter de Milão e Roma. Já a Fiorentina é 11.ª colocada com sete pontos.