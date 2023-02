O Nápoles soma e segue na liga italiana. Este domingo, venceu por 3-0 na visita à Spezia, em jogo da 21.ª jornada do campeonato, alcançando a quinta vitória consecutiva na prova, para manter a liderança isolada.

Depois do nulo ao intervalo, o Nápoles, que teve o português Mário Rui a titular do lado esquerdo da defesa, aproveitou da melhor forma algumas ofertas da equipa da casa para construir o resultado.

Aos 47 minutos, os comandados de Luciano Spalletti chegaram à vantagem, numa grande penalidade convertida pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

O segundo golo aconteceu aos 69 minutos, pelo avançado Victor Osimhen, de cabeça. A defensiva do Spezia aliviou mal na área, com um pontapé para o ar e a bola foi aproveitada por Osimhen, que chegou com a cabeça onde o guarda-redes Bartlomiej Dragowski não chegou com as mãos, para dobrar a diferença.

O terceiro golo do Nápoles surgiu pouco depois, ao minuto 73, novamente por Osimhen, aproveitando uma má saída da Spezia em zona defensiva, que permitiu a Kvaratskhelia assistir o avançado nigeriano para fixar o resultado. Logo a seguir, Mário Rui saiu para a entrada de Mathías Olivera.

Com este resultado, o Nápoles soma agora 56 pontos e tem, à condição, mais 16 do que o vice-líder Inter de Milão, que tem 40 pontos e recebe esta noite o vizinho Milan, atual quinto classificado, com 38 pontos.