O Nápoles deu sequência à excelente campanha na Liga italiana, este sábado, com uma goleada por 4-0, diante do Sassuolo, no Diego Armando Maradona, em jogo da 12.ª jornada.

O nigeriano Victor Osimhen abriu a contagem logo aos quatro minutos, a passe de Khvicha Kvaratskhelia, e fez o segundo golo aos 19, novamente com assistência do georgiano.

Ainda antes do intervalo, o Nápoles dilatou a vantagem. Mário Rui colocou a bola em Kvaratskhelia e o camisola 77, uma das principais figuras desta equipa de Luciano Spalletti, rematou para golo (36m).

No segundo tempo, Osimhen completou o hat trick aos 77 minutos, ainda antes de Armand Lauriente ver o segundo cartão amarelo e consequente vermelho (84m), deixando o Sassuolo em inferioridade numérica.

O Nápoles lidera o campeonato italiano com 32 pontos e ainda não perdeu esta época. O segundo classificado é o Milan de Rafael Leão, com 26 pontos e menos um jogo. Já o Sassuolo, é nono colocado, com 15.