O Nápoles venceu na visita ao Monza por 1-0, este sábado, com um golo de Scott McTominay, aos 72 minutos, a resolver o duelo da 33.ª jornada da Serie A, a liga italiana.

Os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota foram titulares no Monza e fizeram todo o jogo. Dany Mota viu um cartão amarelo, aos 33 minutos.

Com esta vitória, a segunda seguida no campeonato – algo que já o Nápoles já não conseguia desde finais de janeiro – a equipa treinada por Antonio Conte pressiona o líder Inter de Milão, com quem está igualado a 71 pontos. O Inter joga no domingo em Bolonha.

Já os comandados de Alessandro Nesta têm o objetivo da manutenção na Serie A mais complicado: o Monza continua no 20.º e último lugar, com 15 pontos, a 11 do Lecce, primeira equipa em zona de salvação. Uma diferença que pode aumentar, caso Veneza e/ou Empoli (ambos com 24 pontos e em zona de descida) vençam.

Ora, precisamente o Lecce foi derrotado este sábado, na receção ao Como, por 3-0. Assane Diao bisou (33m, 90+1m) e Edoardo Goldaniga (84m) fizeram os golos da equipa treinada por Cesc Fàbregas, que ocupa o 12.º lugar, com 39 pontos. Esta foi a terceira vitória seguida do Como, sendo a melhor sequência da equipa esta época na Serie A.

Este sábado, há ainda um Roma-Hellas Verona (19h45).