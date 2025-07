Victor Osimhen não se apresentou no primeiro dia de treinos do Nápoles. A pré-época do campeão italiano já começou com os primeiros testes físicos no centro de treinos Castel Volturno, nesta segunda-feira.

Vários jogadores emprestados regressaram, nomeadamente Cajuste, Folorunsho e Lindstrom, mas Victor Osimhen, que entrou em rota de colisão com a direção, não compareceu.

O avançado nigeriano, que estará próximo de transferência definitiva (recorde) para o Galatasaray, apresentou um atestado médico declarando-se indisponível para o regresso aos trabalhos, confirmou o clube em comunicado.

Osimhen tinha sido incluído na lista de convocados para o estágio no Centro de Treinos do Napoli, em Castel Volturno. O avançado de 26 anos marcou 37 golos em 40 jogos durante o empréstimo ao Galatasaray. Somou quatro épocas no Nápoles, onde foi campeão uma vez.