Depois de apontar um bis diante do Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões, Victor Osimhen voltou a marcar dois golos e foi novamente a grande figura do Nápoles, que este domingo goleou o Torino, por 4-0, na 27,ª jornada do campeonato italiano.

O primeiro golo do jogo surgiu à passagem dos nove minutos, na sequência de um canto cobrado por Piotr Zielinski a que Osimhen respondeu com um cabeceamento certeiro.

O 2-0 foi da autoria de Khvicha Kvaratskhelia (35m), que também esteve em plano de destaque. O georgiano sofreu falta dentro da área e converteu o penálti que deixou os visitantes ainda mais confortáveis.

Osimhen chegou ao bis aos 51 minutos, novamente de cabeça. Kvaratskhelia deu de calcanhar para Mathias Olivera – titular na lateral esquerda enquanto Mário Rui ficou no banco – e o nigeriano finalizou ao segundo poste.

Aos 68 minutos, Osimhen roubou a bola ao defesa Schuurs, deixou para Kvaratskhelia e o georgiano serviu Ndombelé, que fechou as contas do jogo.

Com 11 jogos por disputar, o Nápoles lidera a liga italiano a seu bel-prazer, com 71 pontos, mais 21 do que o segundo classificado, o Inter de Milão, que ainda não entrou em campo nesta jornada. O título dos azzurri, portanto, parece uma inevitabilidade.

Também este domingo, a Fiorentina venceu na receção ao Lecce, graças a um autogolo de Antonino Gallo, aos 27 minutos.

O conjunto viola é nono classificado, com 37 pontos, enquanto o Lecce segue com 27 na 15.ª posição.

Mais cedo, o Hellas Verona, com Miguel Veloso a ser lançado logo após o intervalo, perdeu por 3-1 na visita à Sampdoria.

Gabbiadini bisou (24m e 35m), os visitantes ainda tiveram dois golos anulados antes de reduzirem por Faraoni (88m), mas Zanoli sentenciou o resultado aos 90+8m.

A Sampdoria somou um triunfo importante, mas ainda está numa situação complicada na tabela: é 19.ª classificada, com 15 pontos, a nove dos lugares que garantem a permanência. Já o conjunto de Verona, é 18.º, com 19 pontos.