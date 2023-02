O treinador do Nápoles, Luciano Spalletti, não ficou nada satisfeito com a expulsão de Mário Rui no triunfo sobre o Empoli (2-0) e criticou publicamente a atitude do internacional português.

«Aquele episódio é sintoma de pouca maturidade, destoa do que a equipa tem feito, mas, às vezes, estes episódios fazem parte do futebol. É essencial que o grupo se una para compensar estas falhas. A equipa teve uma reação muito importante, principalmente os médios, que tiveram um jogo muito duro», disse o técnico após a partida, à DAZN.

Recorde-se que, aos 67 minutos, Mário Rui estava caído no relvado, depois de uma falta de Caputo, mas atingiu o adversário com um pontapé numa zona muito sensível. O árbitro, numa primeira fase, nada assinalou, mas depois de alertado pelo VAR, foi rever as imagens e expulsou mesmo o lateral português.