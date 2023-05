Luciano Spalletti conduziu o Nápoles à conquista do «scudetto», título que escapava ao clube há 33 anos, e decidiu fazer uma tatuagem a assinalar o feito.



O técnico, de 64 anos, decidiu eternizar com uma tatuagem na qual se vê o emblema do clube e o número 3 com as cores da bandeira de Itália, em referência ao terceiro campeonato da história dos azzurri.



Veja o resultado na foto de capa do artigo e na que se segue, ambas partilhadas pelo estúdio onde Spalletti fez a tatuagem.