VÍDEO: Alisson abre caminho à vitória do Nápoles frente a Obrador
Napolitanos vencem o Torino por 2-1, num encontro que marcou o regresso de De Bruyne
Alisson Santos voltou a ser titular no Nápoles e abriu caminho ao triunfo na receção ao Torino (2-1), esta sexta-feira, na 28.ª jornada da Liga italiana.
Logo aos sete minutos da partida, o extremo cedido pelo Sporting apontou um excelente golo, com um remate rasteiro e colocado de fora da área.
Alisson faz o primeiro no Diego Armando Maradona 🤩#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Nápoles #Torino #insparya pic.twitter.com/1OKXdluEaj— sport tv (@sporttvportugal) March 6, 2026
Já sem Rafael Obrador – emprestado pelo Benfica – em campo, o Torino consentiu o segundo golo, da autoria de Eljif Elmas (68m), com um remate à meia-volta.
Elmas à meia volta fechou a vitória napolitana 🎡#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Nápoles #Torino #nla pic.twitter.com/nM0EdnHEsD— sport tv (@sporttvportugal) March 6, 2026
O melhor que o Torino conseguiu fazer foi reduzir na sequência de um canto, a três minutos dos 90, por intermédio de Cesare Casadei.
O encontro marcou ainda os regressos de Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, que se tinham lesionado, respetivamente, em outubro e novembro do ano passado.
Com este triunfo, a equipa de Antonio Conte reforça o terceiro lugar e pressiona o Milan. O Nápoles soma 56 pontos, apenas menos um do que os «rossoneri», que ainda não entraram em campo nesta ronda. Já o Torino, é 14.º, com 30 pontos.