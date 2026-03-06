Alisson Santos voltou a ser titular no Nápoles e abriu caminho ao triunfo na receção ao Torino (2-1), esta sexta-feira, na 28.ª jornada da Liga italiana.

Logo aos sete minutos da partida, o extremo cedido pelo Sporting apontou um excelente golo, com um remate rasteiro e colocado de fora da área.

Já sem Rafael Obrador – emprestado pelo Benfica – em campo, o Torino consentiu o segundo golo, da autoria de Eljif Elmas (68m), com um remate à meia-volta.

O melhor que o Torino conseguiu fazer foi reduzir na sequência de um canto, a três minutos dos 90, por intermédio de Cesare Casadei.

O encontro marcou ainda os regressos de Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, que se tinham lesionado, respetivamente, em outubro e novembro do ano passado.

Com este triunfo, a equipa de Antonio Conte reforça o terceiro lugar e pressiona o Milan. O Nápoles soma 56 pontos, apenas menos um do que os «rossoneri», que ainda não entraram em campo nesta ronda. Já o Torino, é 14.º, com 30 pontos.

RELACIONADOS
VÍDEO: Valverde salva Real Madrid de novo deslize com golo aos 90+4
VÍDEO: Mónaco serve vingança em Paris e vence PSG
VÍDEO: Guerreiro suplente utilizado na vitória «sem espinhas» do Bayern