O futebolista português Beto ainda festejou mais um golo ao serviço da Udinese, mas a tarde foi bem pesada para a equipa, que acabou goleada em casa pela Atalanta, por 6-2, em jogo da 21.ª jornada da Serie A, a principal liga italiana.

Pasalic (17m), Muriel (22m) e Malinovskyi (43m) deram vantagem de três golos à formação visitante na primeira parte. Na segunda, Djimsiti marcou, mas na própria baliza (59m), o que permitiu à Udinese acalentar esperanças, desfeitas praticamente com o bis de Muriel para o 1-4 aos 76 minutos.

Beto, ex-Portimonense, foi titular e ainda marcou o seu oitavo golo pela Udinese em 2021/2022 para o 2-4, aos 88 minutos (vídeo abaixo), mas o final de jogo foi penoso para os locais. Logo a seguir, Maehle fez a mão cheia da Atalanta (89m) e, no segundo minuto de compensação, Pessina fixou as contas do jogo.

Já o Nápoles, sem Mário Rui, devido à covid-19, voltou às vitórias: 1-0 na receção à Sampdoria, com um golo de Petagna.

No segundo jogo do dia, ao início da tarde, também houve goleada: o Sassuolo venceu na casa do Empoli por 5-1. Berardi (13m), Raspadori (24m e 67m) e Scamacca (67m e 90+2m) fizeram os golos dos forasteiros. O Empoli marcou ao minuto 16, por Liam Henderson, num jogo em que ficou reduzido a dez aos 60 minutos, com a expulsão de Viti.

De manhã, o Milan, de Rafael Leão, triunfou por 3-0 ante o Veneza.