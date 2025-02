O Nápoles perdeu este domingo na visita ao terreno do Como, por 2-1, e perdeu a liderança do campeonato italiano.

Com a obrigatoriedade de vencer para não deixar fugir o primeiro lugar para o Inter, que venceu o Génova, o Nápoles entrou mal e aos sete minutos sofreu o primeiro, com um autogolo caricato de Amir Rrahmani.

No entanto, a equipa de Antonio Conte reagiu e aos 17 minutos empatou a partida. Raspadori aproveitou um erro da defesa da casa e rematou para o fundo das redes.

Na segunda parte, aos 77 minutos, o Como ainda foi resgatar os três pontos e Assane Diao vestiu a capa de herói.

Com este resultado, o Nápoles fica em segundo lugar, com 56 pontos, menos um que o Inter. De referir que no próximo sábado as duas equipas encontram-se no Estádio Diego Armando Maradona, num jogo que vai ser crucial nas contas pelo título. Nos últimos quatro jogos, o Nápoles somou três empates e uma derrota.

Por outro lado, o Como sorriu com a vitória e está em 13.º, com 28