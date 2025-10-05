VÍDEO: Rasmus Hojlund é herói e marca para dar a vitória ao Nápoles
Houve reviravolta frente ao Genova para continuar na luta pela liderança
O Nápoles manteve viva a luta pela liderança na Liga italiana. Na receção ao Genova, os campeões em título até se viram a perder, mas Rasmus Hojlund deu o triunfo à equipa (2-1).
Do lado do Genova, o avançado português Vitinha alinhou de início. Pelo Nápoles, o ex-Benfica David Neres foi também titular. Jeff Ekhator, jovem avançado de 18 anos, abriu o marcador aos 33 minutos para a equipa visitante. As equipas recolheram aos balneários com o Genova a vencer por 1-0.
Na segunda metade, a resposta do campeão em título tornou-se efetiva. Zambo Anguissa restabeleceu o empate aos 57 minutos. O golo da reviravolta estava por vir. Aos 75 minutos, Rasmus Højlund, ex-Manchester United, vestiu a capa de herói e fez o golo da reviravolta que selou o triunfo para os «azzurri».
Com este triunfo (2-1), o Nápoles cola-se à Roma na liderança com 15 pontos. O Milan, que enfrenta este domingo a Juventus, poderá também juntar-se a este grupo caso vença a «Vecchia Signora».