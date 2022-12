O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, assumiu o objetivo de comprar os terrenos do Parque dos Príncipes e deixou o aviso de que, se a Câmara de Paris não aceitar a oferta, que o PSG vai embora do atual estádio.

Em entrevista ao L’Équipe, Al-Khelaifi referiu que está há cinco anos, em vão, a tentar comprar o estádio, porque «não há escolha» possível.

«Se eles não quiserem aceitar a nossa oferta, vamos embora. Não ameaçamos. Apertamos as mãos, agradecemos à prefeitura e despedimo-nos», afirmou Al-Khelaifi, respondendo também à declaração do vice-presidente da Câmara de Paris.

Emmanuel Gregoire questionara Al-Khelaifi se pensava que «o Parque dos Príncipes vale menos do que [Leandro] Paredes», em relação a uma proposta de compra do estádio que, segundo a Câmara, era cifrada em 40 milhões de euros.

«Ele fala demais. À nossa frente, diz uma coisa e no jornal a versão dele é outra. Não posso aceitar. É cara a cara, não no jornal. Se eu tenho uma mensagem, digo-a diretamente», referiu Al-Khelaifi.

«Não podemos ficar nestas condições. Se dermos um passo, vamos ficar. Mas não queremos ficar sem fazer nada. A Câmara deve pensar na nossa oferta. Já investimos mais de 80 milhões de euros no estádio», disse o empresário do Qatar, argumentando que o PSG não tem um estádio para que possa ir mais além desportiva e financeiramente.

«Uma vez, tivemos de fechar 2 mil lugares por causa de um problema. A tecnologia também não está à altura. O PSG não tem estádio para atingir o máximo a nível financeiro e desportivo. Amo o Parque dos Príncipes, sempre o defendi, é o coração do PSG. Se forem razoáveis, ficaremos no Parque para sempre. Mas estamos numa situação em que já não é possível», reforçou, garantindo que, se o negócio se concretizar, que o estádio vai pertencer ao PSG e não ao Qatar.

«Não é um clube qatari. Os jogadores jogam em França. O Chelsea é um clube americano? Aumentámos o valor do campeonato, da cidade», exemplificou.