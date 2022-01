O Everton oficializou a contratação do lateral Nathan Patterson, que atuava no Rangers.

O jovem promissor escocês assinou um contrato com os ‘toffees’ válido até 2027 e vai vestir a camisola número 3.

Com apenas 20 anos, Patterson já representou a seleção principal da Escócia em três ocasiões.

Esta é a segunda contratação do emblema de Liverpool neste mercado de inverno, depois da chegada de Vitalii Mykolenko, outro lateral mas que alinha no lado oposto da defesa.

