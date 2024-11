A Turquia empatou este sábado frente ao País Gales a zero, numa partida em que Akturkoglu falhou uma grande penalidade já nos instantes finais do jogo. No rescaldo da partida o avançado do Benfica mostrou-se desolado com o desfecho.

«Queríamos dar a vitória aos adeptos, mas não conseguimos devido ao penálti que falhei. Não conseguimos chegar à Liga A. Peço desculpa ao nosso povo por isso. Espero que façamos o que é necessário no jogo com o Montenegro e que consigamos chegar à Liga A. Vamos a todos os jogos para ganhar. Foi assim antes e será assim no jogo com o Montenegro. Mais uma vez, peço desculpa pelo penalty que falhei.»

Recorde-se que a Turquia precisava de vencer o País de Gales para se apurar logo para a Liga A, o empate deixa todas as decisões para a última jornada, em que vai jogar com o Montenegro, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Veja aqui o penálti falhado por Akturkoglu