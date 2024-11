França e Itália garantiram respetivamente o primeiro e segundo lugar do Grupo A3 da Liga das Nações. Para isso, serviu a «ultrapassagem» na última jornada dos franceses, que foram a San Siro vencer a Itália por 3-1.

Claramente o prato forte da jornada deste domingo, o Itália-França não desapontou os espetadores. Logo ao segundo minuto, canto para os gauleses e Rabiot a abrir o marcador.

A França estava por cima e ainda antes do intervalo Lucas Digne, com um livre exímio, fez a bola entrar no ângulo da baliza de Vicario e aumentou para 2-0.

Na segunda parte chegou a resposta italiana. Boa jogada da «sqaudra azzurra» e Cambiaso a fazer sonhar os italianos com uma remontada.

Mas Rabiot tinha outros planos. Minuto 65 e novamente o médio francês de cabeça a dilatar o marcador e a fechar o resultado em 3-1.

Com este triunfo, a França ultrapassa a Itália na classificação e fica em primeiro lugar. As duas equipas acabam a fase de grupos com 13 pontos.

No outro jogo da noite, Israel recebeu e bateu a Bélgica em casa emprestada.

Em Budapeste, apenas se jogava para o calendário e talvez por isso é que se teve de esperar quase pelo final do jogo para se ver golos. O favoritismo teórico dos belgas, que jogavam contra o último classificado do grupo, não se verificou.

Uma seleção dos «diabos vermelhos» muito apática durante todo o encontro viu Debast (Sporting) sair lesionado ao intervalo e sofreu o golo israelita por intermédio de Yarden Shua, ao cair do pano, à passagem do minuto 86.

Surpresa na capital húngara, Israel venceu a Bélgica por 1-0 mas não evitou a despromoção direta à Liga B. A Bélgica vai ter de disputar um playoff de manutenção.

Classificação do grupo A2: França, 13 pontos; Itália, 13; Bélgica, 4; Israel, 4.