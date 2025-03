Nos Golden State Warriors desde o mês passado, Jimmy Butler enfrenta um processo relativo à mansão onde vivia em Miami Beach, Flórida, quando representava os Miami Heat.

A empresa Five Star Marketing and Promotions reclama uma dívida de 260 mil dólares (248 mil euros), relativos a dois meses de renda em atraso. Além disso, são exigidos 127 mil dólares (121 mil euros) por danos materiais.

Butler é acusado de ter trocado as fechaduras e de não devolver a chave ao dono da casa, além de ter impedido que a equipa de limpeza entrasse na casa quando lá vivia. No processo, a empresa refere que o base norte-americano não fez a devida manutenção da piscina e do ar condicionado, o que obrigou a novas obras.

A casa em questão foi construída em 2016, tem cinco quartos, seis casas de banho e está avaliada em cerca de 10 milhões de dólares (9,6 milhões de euros).