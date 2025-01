Esta terça-feira, o português Neemias Queta somou pontos na vitória dos Boston Celtics frente aos Toronto Raptors, por 125-71.

Em mais uma partida da NBA no TD Garden, o poste luso apontou oito pontos, quatro ressaltos (três ofensivos e um defensivo), dois desarmes e uma assistência em 18 minutos e 38 segundos.

Destaque também para a exibição de Jayson Tatum, que registou 23 pontos, oito ressaltos e três assistências.

Com este resultado, os Celtics somaram a 24.ª vitória em 33 jogos da Conferência Este e estão em segundo lugar, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers (29 vitórias). Os Raptors estão em penúltimo lugar com 11 derrotas consecutivas.

Neemi with a Happy New Year on ya 🔨 pic.twitter.com/kGtsxIYl50