Jogador da Roma sequestrado e assaltado em casa com a família presente
Seis homens armados invadiram a casa de Neil El Aynaoui durante a madrugada
Neil El Aynaoui, médio da Roma, foi sequestrado e assaltado na madrugada desta terça-feira, segundo avança a imprensa italiana. O internacional marroquino encontrava-se em casa, na região de Castel Fusano, com a família – a companheira, o irmão e a respetiva namorada.
Por volta das 3h da manhã, seis homens armados, vestidos de preto e com os rostos tapados entraram em casa depois de arrancar uma grade da janela da sala.
O primeiro a acordar foi o próprio jogador, que foi forçado a ajoelhar-se perante os assaltantes. O médio e a família foram trancados no quarto enquanto o grupo de seis homens assaltavam a casa.
Foram roubadas jóias no valor de cerca de 10 mil euros, um Rolex e bolsas de marca. A Polícia deslocou-se para o local e, neste momento, procede a investigação para tentar identificar os responsáveis.
A imprensa italiana deixa ainda nota que este assalto não é caso isolado. Neste bairro, onde por norma moram os jogadores da Roma, são vários os casos de assalto nos últimos anos a jogadores da Roma e até do rival da cidade, a Lazio.