O futebolista português Nélson Monte está de saída do Almería. O clube espanhol confirmou, esta sexta-feira, o fim da ligação com o defesa de 26 anos.

Monte sai sem qualquer minuto disputado pelo Almería, clube que, no último fim de semana, garantiu a subida à primeira liga espanhola. Foi suplente não utilizado em nove encontros.

O defesa ex-Rio Ave, que também passou pela formação do Benfica, tinha chegado ao Almería em março, na sequência da suspensão do futebol na Ucrânia, devido à invasão russa, país no qual jogava ao serviço do Dnipro-1.

O emblema espanhol também confirmou a saída do guarda-redes ex-Feirense, Moreirense, Rio Ave e V. Setúbal Giorgi Makaridze, bem como do defesa espanhol Aitor Buñuel.