O Fenerbahçe, com o português Nélson Semedo a titular, foi eliminado da Taça da Turquia pelo Konyaspor, nos quartos de final, num jogo decidido com um penálti mesmo no fim do prolongamento.

Depois do 0-0 registado no final do tempo regulamentar, o único golo do jogo aconteceu já na compensação da segunda parte do prolongamento, aos 120+2m.

O Konyaspor beneficiou de um penálti, confirmado pelo árbitro com recurso às imagens, por falta de Nélson Semedo sobre Blaz Kramer. Da marca dos onze metros, Marko Jevtovic fez o 1-0 com que terminou o jogo, batendo o guarda-redes Ederson Moraes.

Do lado do Konyaspor, o português Diogo Gonçalves foi titular e saiu aos 76 minutos.

Na quarta-feira joga-se o Galatasaray-Gençlerbirligi (18h30) e, na quinta-feira, o Samsunspor-Trabzonspor (16h45) e o Besiktas-Alanyaspor (18h45).

