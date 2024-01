O futebolista sérvio Nemanja Matic esclareceu, na noite desta quinta-feira, que a ausência dos trabalhos do Rennes nos últimos três dias se deveu a problemas familiares, nomeadamente com a inscrição dos filhos na escola internacional que sempre frequentaram.

O antigo jogador do Benfica assumiu o «erro» ao ter misturado aspetos da vida privada com o lado profissional, garantindo que vai apresentar-se na sexta-feira no Rennes, para resolver tudo com o clube.

«Queridos adeptos. Quero acabar com quaisquer especulações e dizer que, no último verão, fiquei honrado com o convite do Rennes para ser uma parte importante de um projeto ambicioso que precisava de um jogador com as minhas características e experiência. Depois de seis meses no clube, só posso confirmar que o nosso clube se tornou um clube excecional para todos os jogadores, especialmente os mais novos», começou por dizer, numa mensagem publicada na rede social Instagram, ao início da noite.

«Infelizmente, devido ao meu erro, não consegui adaptar as minhas coisas privadas às profissionais. Não consegui inscrever os meus filhos na escola internacional que frequentam desde o início da escolaridade. Foi por isso que estive fora nos últimos três dias, para tentar resolver este grande problema para mim e para a minha família e amanhã [sexta-feira] volto ao Rennes, onde vou decidir os próximos passos em conjunto com o clube», finalizou o médio de 35 anos.

Matic não compareceu aos treinos esta semana, a imprensa francesa até já noticiou que o jogador tem um acordo com o Lyon e o Rennes reagiu em comunicado, esta quinta-feira, à ausência do atleta, falando num «comportamento incompreensível», agora justificado pelo jogador.