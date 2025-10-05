Depois da derrota ante o Arsenal na última jornada, o Newcastle United venceu antes de receber o Benfica para a Liga dos Campeões. Na receção ao Nottingham Forest, deste domingo, os «magpies» venceram por 2-0.

O brasileiro Bruno Guimarães inaugurou o marcador aos 58 minutos de jogo. Já nos minutos finais (84m), Nick Woltemade justificou uma vez mais um investimento e marcou pelo segundo jogo consecutivo. 

Com este triunfo (2-0), o Newcastle volta às vitórias na Liga inglesa antes do compromisso europeu com o Benfica. O Nottingham Forest, por sua vez, continua sem conseguir vencer depois de Ange Postecoglou suceder a Nuno Espírito Santo no comando técnico. 

Noutro jogo deste domingo, o Aston Villa, que teve um início de época tremido, venceu pela segunda vez consecutiva no campeonato. Na receção ao Burnley, que contou com Florentino a titular, os «villans» saíram vitoriosos por 2-1.

Donyell Malen assumiu o volante e conduziu o Aston Villa ao triunfo com um bis (25m e 63m). Lesley Ugochukwu respondeu do lado do Burnley e reduziu a desvantagem para um golo (78m).

Com este triunfo, o Aston Villa é 13.º com nove pontos. O Burnley, por sua vez, mantém-se em lugar de descida: 18.º com quatro pontos. 

Em mais um encontro por terras britânicas, o Everton venceu (2-1) com o Crystal Palace com o golo de Jack Grealish já em tempo de compensação. 

Na nova casa dos «toffees», foi o defesa colombinado Daniel Muñoz quem inaugurou o marcador para os forasteiros (37m). Logo ao intervalo Beto, ex-Portimonense, saltou do banco. O golo do empate surgiu de grande penalidade pelos pés de Iliman Ndiaye (76m). 

Eis que surgiu o herói provável. Jack Grealish, que tem se reencontrado na cidade de Liverpool, vestiu a capa e marcou o golo que deu o triunfo já em tempo de compensação (90+3m). 

Resultados e classificações da liga inglesa

