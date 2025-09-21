Inglaterra: Newcastle United empata sem golos em casa do Bournemouth
Aston Villa, com mais uma unidade durante quase uma hora, não foi além de um empate no reduto do Sunderland
Este domingo de Premier League, que tem como prato principal o Arsenal-Manchester City, começou com dois empates.
O Newcastle United, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou sem golos no reduto do Bournemouth. Já o Aston Villa, que jogou com mais uma unidade grande parte do jogo, não foi além de um empate (1-1) em casa do Sunderland.
O Bournemouth, que contou com o ex-FC Porto Evanilson a titular, recebeu o Newcastle United. Apesar de os «cherries» terem um arranque de época positivo (três vitórias em quatro jogos), o favoritismo caía para o lado dos «magpies».
O Newcastle vinha de uma derrota com o Barcelona para a Champions. No entanto, no que toca à Premier League venceu (1-0) o último jogo, frente ao Wolverhampton de Vítor Pereira.
O apito final soou e o nulo não foi superado. Com este resultado, os «magpies» registam o terceiro empate em cinco jogos. Já o Bournemouth empata pela primeira vez na Liga.
Na outra partida, O Sunderland, recém-promovido, recebeu o Aston Villa, com o resultado a ditar um empate por um golo.
A equipa da casa até ficou reduzida a dez unidades perto da meia hora de jogo. Reinildo Mandava viu o cartão vermelho direto (33m). Ainda assim, mesmo com mais um, o Aston Villa apenas conseguiu marcar já para lá da hora de jogo.
Aos 67 minutos, Matty Cash, defesa polaco, inaugurou o marcador no Stadium of Light. Os «villans» deixaram-se empatar cerca de dez minutos depois. Wilson Isidor, assistido por Granit Xhaka, restabeleceu o empate (76m).
Sem mais golos no encontro, o resultado ditou uma divisão de pontos. Este foi o segundo empate consecutivo para o Aston Villa. O Sunderland, por sua vez, contentou-se com um ponto depois de ter vencido na última jornada.