Este domingo de Premier League, que tem como prato principal o Arsenal-Manchester City, começou com dois empates.

O Newcastle United, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou sem golos no reduto do Bournemouth. Já o Aston Villa, que jogou com mais uma unidade grande parte do jogo, não foi além de um empate (1-1) em casa do Sunderland.

O Bournemouth, que contou com o ex-FC Porto Evanilson a titular, recebeu o Newcastle United. Apesar de os «cherries» terem um arranque de época positivo (três vitórias em quatro jogos), o favoritismo caía para o lado dos «magpies».

O Newcastle vinha de uma derrota com o Barcelona para a Champions. No entanto, no que toca à Premier League venceu (1-0) o último jogo, frente ao Wolverhampton de Vítor Pereira.

O apito final soou e o nulo não foi superado. Com este resultado, os «magpies» registam o terceiro empate em cinco jogos. Já o Bournemouth empata pela primeira vez na Liga.

Na outra partida, O Sunderland, recém-promovido, recebeu o Aston Villa, com o resultado a ditar um empate por um golo.

A equipa da casa até ficou reduzida a dez unidades perto da meia hora de jogo. Reinildo Mandava viu o cartão vermelho direto (33m). Ainda assim, mesmo com mais um, o Aston Villa apenas conseguiu marcar já para lá da hora de jogo.

Aos 67 minutos, Matty Cash, defesa polaco, inaugurou o marcador no Stadium of Light. Os «villans» deixaram-se empatar cerca de dez minutos depois. Wilson Isidor, assistido por Granit Xhaka, restabeleceu o empate (76m).

Sem mais golos no encontro, o resultado ditou uma divisão de pontos. Este foi o segundo empate consecutivo para o Aston Villa. O Sunderland, por sua vez, contentou-se com um ponto depois de ter vencido na última jornada.