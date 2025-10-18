Em mais uma tarde de futebol da Premier League, foi a vez do Newcastle e do Wolverhampton conhecerem o sabor da derrota. Os primeiros foram batidos pelo Brighton, no sul de Inglaterra, e os segundos pelo recém-promovido Sunderland. 

O Newcastle perdeu por 2-1 no terreno dos 'seagulls' após um bis de Danny Welbeck, experiente avançado inglês. Nos dois remates que fez no jogo, marcou dois golos.

O primeiro aconteceu ao minuto 41m, com assistência de Rutter. Após várias mudanças na segunda parte, o Newcastle conseguiu empatar aos 76 minutos por intermédio de Nick Woltemade, avançado alemão em forma, que marcou em grande estilo de calcanhar.

Aos 84m, Welbeck aproveitou uma bola perdida à entrada da área para fazer o 2-1. O Newcastle soma agora nove pontos em oito jogos, com o Brighton a assegurar 12 pontos nos mesmos jogos. A equipa de Eddie Howe prepara-se agora para receber o Benfica na Liga dos Campeões.

Já o Wolverhampton continua com dificuldades e voltou a perder na Premier League. A equipa de Vítor Pereira foi derrotada no terreno do Sunderland, por 2-0. 

Mukiele adiantou os recém-promovidos aos 16 minutos, com Krejci, do Wolverhampton, a marcar um auto-golo aos 90+2m e agravar o azar de Vítor Pereira. Rodrigo Gomes foi o único português em campo. 

O Sunderland soma a quarta vitória em oito jogos, com 14 pontos somados. Os Wolves têm apenas dois e são cada vez mais últimos.

