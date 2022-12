O treinador do Newcastle, Ediie Howe, foi confrontado esta segunda-feira com a possibilidade de avançar para a contratação de Enzo Fernández, que se destacou no Mundial 2022, mas considerou que o valor de mercado do jogador do Benfica poderá variar.

«Estou ciente do Enzo e conheço-o. Mas acho que o valor da transferência pode ser bastante irregular», reconheceu o técnico em conferência de imprensa.

O médio de 21 anos chegou este verão ao Benfica e tem contrato até 2027, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Pelos encarnados, soma 24 jogos, três golos e quatro assistências.