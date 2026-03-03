Lembra-se de Daryl Janmaat? O antigo internacional neerlandês disputou o Mundial de 2014 com os Países Baixos e representou clubes como Newcastle United e Watford. Terminou a carreira aos 32 anos, em 2022, relativamente cedo.

Após esse acontecimento, caiu num vício pela cocaína. Agora, em entrevista ao jornal neerlandês AD, conta o que lhe aconteceu.

«Tenho três filhos que também ouvem e leem coisas. Não posso nem quero mencionar todos os detalhes, mas o meu vício em cocaína causou muito sofrimento. Eu queria muito continuar a jogar, mas uma lesão no joelho atrapalhou tudo. Depois de uma injeção, tudo deu errado: a articulação infetou devido a uma agulha errada. A minha carreira acabou. Não consegui lidar com isso», começou por explicar.

«Eu teria a ajuda de todos, mas fui deixado à minha sorte. De repente, perdi a estrutura que tinha há anos como jogador de futebol. Isso foi difícil. O vício em cocaína foi surgindo gradualmente. Começas a mentir para as pessoas que amas. Isso é terrível e magoei muitas pessoas», confessou o ex-jogador do Feyenoord.

Janmaat justifica que, quando era jogador, tinha a vida estruturada por treinos e jogos. Depois disso, ficou um vazio. Ainda teve uma experiência como dirigente no clube em que se retirou, o ADO Den Haag, mas não correu bem.

«Eu conseguia lidar com a tensão dos jogos importantes, embora sofresse com isso. Joguei um Mundial, muitos jogos num De Kuip [estádio do Feyenoord] lotado, na Premier League com o Newcastle United e o Watford. Enfrentei os melhores atacantes. É claro que há tensão nessas situações, mas não perdi completamente o equilíbrio», acrescenta.

Uma das grandes consequências do vício foi o divórcio da mulher. Ainda não foi oficializado, mas aconteceu de facto.

«Ainda estou oficialmente casado, mas já não estamos juntos. A relação já não estava a correr bem, mas esse vício obviamente não ajudou. Muita coisa foi prejudicada, embora estejamos novamente a dar-nos bem», contou.

Nos últimos tempos, Janmaat recompôs-se e fundou um ginásio em Scheveningen, uma das zonas nobres de Haia, nos Países Baixos.