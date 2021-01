À 18.ª jornada, o Sheffield United alcançou a primeira vitória na Premier League!



Os «Blades» bateram o Newcastle por 1-0 e chegaram aos cinco pontos na prova. A equipa Chris Wilder chegou ao triunfo graças a um golo do veterano Billy Sharp, de penálti, quando os «magpies» jogavam com menos um jogador por expulsão de Ryan Fraser.



Apesar do triunfo, o Sheffield continua no último lugar da tabela classificativa a nove do Brighton, a primeira equipa acima da zona de despromoção. Por sua vez, o Newcastle é 15.º com 19 pontos.