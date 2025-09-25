Liverpool: miúdo marcou ao Newcastle e... assinou contrato
Rio Ngumoha estreou-se na Premier League em agosto, com golo decisivo frente ao Newcastle
Rio Ngumoha estreou-se na Premier League em agosto, com golo decisivo frente ao Newcastle
Rio Ngumoha assinou o seu primeiro contrato profissional com o Liverpool, prolongando a ligação ao clube até junho de 2028.O extremo de 17 anos tem-se destacado neste início de temporada e é apontado como uma das maiores promessas do clube inglês.
O jogador estreou-se na Premier League a 25 de agosto, frente ao Newcastle, marcando o golo da vitória por 3-2, aos 90+10. Com apenas 16 anos, tornou-se o mais jovem de sempre a marcar pelos Reds.
Ngumoha chegou a Anfield em setembro de 2024, proveniente do Chelsea, e passou pelos escalões de sub-18, sub-19 e sub-21, antes de se estrear na equipa principal, na época passada, frente ao Accrington Stanley, para a Taça de Inglaterra.
O Internacional inglês sub-19, estreou-se também esta época nas competições europeias, ao entrar como suplente na vitória por 3-2 sobre o At. Madrid. Com 17 anos e 19 dias, passou a ser o jogador mais jovem do emblema inglês a atuar numa prova europeia.
Na presente temporada, já soma quatro jogos pela equipa orientada por Arne Slot, que lidera o campeonato inglês.