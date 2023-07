Sandro Tonali é reforço do Newcastle, anunciaram os magpies esta segunda-feira.

O médio internacional italiano, que deixa o Milan ao fim de três temporadas, assinou um contrato válido até 2028.

Os clubes não divulgaram os montantes envolvidos no negócio, mas o The Athletic avança que a transferência ficou fechada na ordem dos 70 milhões de euros, que tornam Tonali no jogador italiano mais caro de sempre, à frente de Jorginho, que em 2018 trocou o Nápoles pelo Chelsea a troco de 57 milhões.

Tonali, de 23 anos, era já uma das principais figuras dos rossoneros, assim como da seleção italiana, apesar de ter participado recentemente no Campeonato da Europa de sub-21, onde a squadra azzurra caiu na fase de grupos.

Na última temporada, o médio formado no Brescia somou dois golos e nove assistências em 48 jogos.