Sven Botman é baixa confirmada nos Países Baixos para o Euro 2024.

O defesa-central do Newcastle lesionou-se diante do Manchester City, no último sábado, e os «magpies» confirmaram um problema no ligamento cruzado anterior do joelho, que vai obrigar a uma intervenção cirúrgica, seguida de paragem entre seis e nove meses.

Botman, de 24 anos, já tinha ultrapassado uma lesão no joelho esta época, em que soma dois golos e outras tantas assistências em 22 jogos.