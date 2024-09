O Newcastle venceu na visita ao Wolverhampton este domingo, por 2-1, no Molineux, no jogo que encerrou a 4.ª jornada da Premier League inglesa.

Com o português Nélson Semedo a titular, o Wolverhampton colocou-se em vantagem aos 36 minutos da primeira parte: um golo de Mario Lemina, na área, de pé direito, deu vantagem aos comandados de Gary O’Neil.

Porém, o quarto de hora final de jogo acabou por ditar a reviravolta no marcador, com dois golaços em remates de fora da área. Aos 75 minutos, Fabian Schär fez o empate (a bola ainda desviou num adversário) e, ao minuto 80, Harvey Barnes assinou o 2-1 a favor da equipa treinada por Eddie Howe.

O jogo ficou marcado pela estreia do português Carlos Forbs, que entrou ao minuto 86, tal como o compatriota Gonçalo Guedes. Já José Sá e Rodrigo Gomes foram suplentes não utilizados na equipa da casa. Semedo, o único luso titular, saiu ao minuto 77.

Já neste domingo, no outro jogo do dia, o Arsenal venceu na visita ao Tottenham, por 1-0.

Terminada a jornada, o Newcastle ascende à 3.ª posição, agora com dez pontos, os mesmos do Arsenal, 2.º classificado. Ambos estão a dois pontos do líder Manchester City, que tem 12 pontos e só vitórias nos jogos somados. O Wolverhampton é 18.º e antepenúltimo classificado, com um ponto.