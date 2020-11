O fim de semana ficou marcado pelas homenagens a Diego Armando Maradona. Um pouco por todos os estádios, o argentino foi lembrado, mas em Camp Nou viveu-se um momento especial.

Leo Messi, o «herdeiro» de El Pibe no talento e no trono do futebol argentino, marcou e tinha uma surpresa preparada. O argentino trazia uma camisola do Newell’s Old Boys que Maradona usou quando alinhou na temporada 1993/94 no clube de infância do agora jogador do Barcelona.

De imediato surgiram as dúvidas. Como teria aquela camisola chegado a Messi?

A história remonta a 2018, pouco antes do Mundial da Rússia. Sergio Fernández, juiz e colecionador argentino, já tinha tentado por duas vezes oferecer a camisola de Maradona a Leo Messi, mas só à terceira conseguiu, conta o El Gráfico.

«O que dar a um rapaz que tem tudo?», pensou o colecionador, até se lembrar da importância que aquela camisola teria para Messi. Na oferta seguiu também um santo para o terceiro filho do jogador do Barcelona, que nascera nesse ano.

Até agora, o craque argentino nunca se tinha pronunciado sobre a oferta e foi através da televisão que Sergio Fernández deu conta de que tinha chegado ao destino.

Nas últimas horas, surgiu também um vídeo do único golo marcado com o pé esquerdo por Maradona no Newell’s, num jogo diante do Emelec. Leo Messi estava no estádio e assistiu à jogada desde as bancadas, com o pai. Este domingo apontou um golo muito semelhante ao de El Pibe.