A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta sexta-feira uma lista com 52 jogadores pré-convocados por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira nos próximos compromissos de março.

Neymar é a grande novidade na extensa lista, depois de uma lesão grave ocorrida em final de 2023 e uma transferência do Al Hilal para o Santos, onde iniciou a carreira. O extremo não joga pela seleção desde outubro de 2023.

Não há na lista nenhum jogador que atue no campeonato português, mas bastantes com passado no nosso país. Hugo Souza, Alex Telles, Alex Sandro, Ederson e Galeno são exemplos.

O Brasil enfrentará a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25, respetivamente, pelas eliminatórias da América do Sul para o Mundial de 2026.

Guarda-redes:

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING)

Hugo Souza - Corinthians (BRA)

Lucas Perri - Lyon (FRA)

Weverton - Palmeiras (BRA)

Defesas:

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo (BRA)

Fabrício Bruno - Cruzeiro (BRA)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Léo Ortiz - Flamengo (BRA)

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

Laterais:

Dodô - Fiorentina (ITA)

Abner - Lyon (FRA)

Alex Sandro - Flamengo (BRA)

Alex Telles - Botafogo (BRA)

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo (BRA)

Médios:

Alisson - São Paulo (BRA)

André - Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo (BRA)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Moura - São Paulo (BRA)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos (BRA)

Oscar - São Paulo (BRA)

Avançados: