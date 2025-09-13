Brasil: Ancelotti admite regresso de Neymar, mas com uma condição
Selecionador brasileiro garante que tudo vai depender do estado físico do jogador do Santos
Neymar ficou de fora da última convocatória do Brasil e o regresso do jogador do Santos à «canarinha» depende da sua condição física.
«Não vamos ficar a observar como o Neymar joga, obviamente. Todos conhecem o talento dele», disse Carlo Ancelotti, à ESPN.
«Todos querem o Neymar na seleção em boas condições físicas. Conversei com ele e disse: "Tens tempo para te preparares da melhor maneira possível para estares no Mundial e ajudares a seleção a tentar dar o seu melhor», acrescentou.
O ex-Barcelona e PSG não foi chamado para os jogos de qualificação para o Mundial, diante de Chile e Bolívia, e Ancelotti tinha justificado com uma lesão muscular. Contudo, Neymar veio a público dizer que ficou de fora por escolha do selecionador.
«Falei com ele... Está tudo claro, a ideia continua a mesma. Ele não pode jogar por fora porque o futebol moderno precisa de atacantes com qualidade física, isso é muito importante. Ele pode jogar como médio-ofensivo sem problemas», afirmou ainda Ancelotti.
Neymar não veste a camisola do «escrete» desde outubro de 2023.