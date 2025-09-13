Neymar ficou de fora da última convocatória do Brasil e o regresso do jogador do Santos à «canarinha» depende da sua condição física.

«Não vamos ficar a observar como o Neymar joga, obviamente. Todos conhecem o talento dele», disse Carlo Ancelotti, à ESPN.

«Todos querem o Neymar na seleção em boas condições físicas. Conversei com ele e disse: "Tens tempo para te preparares da melhor maneira possível para estares no Mundial e ajudares a seleção a tentar dar o seu melhor», acrescentou.

O ex-Barcelona e PSG não foi chamado para os jogos de qualificação para o Mundial, diante de Chile e Bolívia, e Ancelotti tinha justificado com uma lesão muscular. Contudo, Neymar veio a público dizer que ficou de fora por escolha do selecionador.

«Falei com ele... Está tudo claro, a ideia continua a mesma. Ele não pode jogar por fora porque o futebol moderno precisa de atacantes com qualidade física, isso é muito importante. Ele pode jogar como médio-ofensivo sem problemas», afirmou ainda Ancelotti.

Neymar não veste a camisola do «escrete» desde outubro de 2023.