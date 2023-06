De férias na Argentina, onde cumpriu o sonho de ver um jogo na Bombonera, o médio espanhol Ander Herrera concedeu uma entrevista ao TyC Sports, onde foi desafiado a recordar a melhor festa que Neymar já deu.

«Era um aniversário. Vieram amigos e amigas do Brasil, foi uma confusão. Eu dizia: “Ney, estamos com as mulheres, como nos vais meter lá”. E ele: “Não te preocupes, em cima tem um espaço para vocês”. E estava espetacular. Lá em cima estávamos todos com as mulheres, mas na parte de baixo.... Tínhamos três ou quatro solteiros na equipa, que quando subiam diziam: “incrível”. Tinham os olhos como se tivessem visto Jesus Cristo», brincou Herrera.

O jogador de 33 anos, refira-se, dividiu o balneário com Neymar no Paris Saint-Germain entre 2019 e 2022.