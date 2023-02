Neymar está no centro de mais uma polémica. Um dia depois da derrota do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes com o Bayern Munique (1-0), o internacional brasileiro esteve num conhecido restaurante de fast-food e ainda participou um torneio de póquer.

O programa do dia de Neymar só foi publicamente partilhado porque um dos amigos próximos, Guilherme Pitta, publicou uma fotografia com o craque do PSG no restaurante. «Levando-o a fazer coisas normais», escreveu.

Ora, já este domingo, os parisienses venceram o Lille por 4-3 e Neymar até fez um dos golos, embora tenha saído de maca com uma entorse no tornozelo direito. Thierry Henry estava a comentar o jogo para a Prime Video e, quando soube que tinham sido os amigos a partilhar a ida ao restaurante, foi sucinto, mas arrasador.

«Foram os amigos que publicaram a fotografia? Bem, com amigos desses não precisas de inimigos», atirou o antigo internacional francês.

Refira-se que, após o jogo com o Bayern, Kylian Mbappé disse que todos no PSG precisavam de «comer e dormir bem», mas já veio a público esclarecer que a frase não era dirigida a Neymar. De resto, o avançado francês deixou uma mensagem de força ao companheiro nas redes sociais devido à lesão.