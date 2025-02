Já depois de Neymar ter dito que ficou «chateado» com declarações do treinador português Jorge Jesus, que tinha dado a entender que o brasileiro não tinha condição física para jogar no Al Hilal, agora é o próprio técnico que admite alguma desilusão de Neymar em relação à sua pessoa.

Em entrevista ao Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, Jesus foi questionado se Neymar saiu «triste» do Al Hilal. O treinador confirmou: «Saiu, principalmente comigo». Este é um pequeno trecho da entrevista que será emitida na íntegra na segunda-feira.

Ao mesmo tempo, Jorge Jesus admitiu que o brasileiro foi o «melhor jogador» que treinou na já longa carreira como técnico.

Em duas épocas no Al Hilal, marcadas por lesões, Neymar somou apenas sete jogos, um golo e duas assistências, antes de rumar ao Santos, onde foi anunciado com pompa e circunstância no mês de janeiro. Aos 33 anos, o brasileiro tenta relançar a carreira.