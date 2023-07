Em entrevista ao programa do YouTube 'Que Papinho', do streamer Casimiro, Neymar falou sobre a passagem de Messi no Paris Saint-Germain, admitindo que foi dececionante e que sabia que o astro argentino, campeão do mundo no Qatar, iria deixar o clube francês.

«Perguntei-lhe. Nas últimas semanas tive dúvidas e ele disse-me. Ganhou tudo. A família dele foi muito afetada nos últimos dois anos no PSG. Compreendo-o e vai para um sítio onde será bem recebido», começou por dizer.

O craque brasileiro abordou também o fracasso da equipa parisiense na Liga dos Campeões, dizendo que, apesar da qualidade da equipa, «infelizmente não aconteceu», dando o exemplo dos galácticos do Real Madrid, que também nunca ganharam a prova.

«Os galácticos do Real Madrid não ganharam a Liga dos Campeões. Nós tínhamos uma equipa forte. Messi, Mbappé e eu somos os melhores do mundo, sabemos disso, mas infelizmente não aconteceu. Queríamos ganhar tudo, mas o futebol às vezes não é justo. Não é como a receita de um bolo», explicou.

Já sobre a sua continuidade em Paris, o brasileiro afirmou que vai ficar no PSG, até porque não lhe foi comunicada nenhuma decisão em sentido contrário.

«Até agora ninguém me disse, vou ficar. Mesmo que não haja muito amor entre os adeptos e os jogadores, estarei lá. Com amor ou sem amor, mas com Neymar», esclareceu.

Neymar revelou também que ponderou deixar a seleção do Brasil após o Mundial: «Sinceramente, não queria voltar. Pensei nisso porque não queria passar por essa dor de perder outra vez e ver a minha família a sofrer, mas eles vão ter de aguentar outra vez. Vai dar tudo certo, tem de dar.»

O avançado brasileiro explicou que passou vários dias a chorar após o fracasso do Mundial e contou como estava o ambiente no balneário do Brasil: «Parecia um funeral, um a chorar ao lado do outro. Foi horrível. Foi uma sensação pela qual não quero passar novamente. Preferia não ter marcado. Preferia ter ficado 0-0 e perder nos penáltis do que marcar, sofrer e depois perder», contou.

Durante o Mundial, Neymar sofreu uma lesão grave, que o deixou de fora durante dois jogos.

«Foi uma das piores semanas da minha vida. Para além da lesão, que ninguém sabia, estava muito doente. Estava a fazer o tratamento deitado na cama, a dormir o dia todo. Punha um pé no chão e o fisioterapeuta vinha tratar-me. O Marquinhos fazia-me companhia», recordou.