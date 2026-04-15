O futebolista brasileiro Neymar discutiu com adeptos do Santos após o empate caseiro na noite de terça-feira, ante o Recoleta, no meio de protestos oriundos das bancadas na direção da equipa e dos responsáveis do clube.

Na entrevista rápida realizada no relvado, após o jogo em que fez o golo do Santos, Neymar respondeu com um «cala a boca» na direção da bancada, levando o dedo junto da boca em sinal de silêncio, perante o que estava a ouvir.

O desentendimento para com quem estava nas bancadas prosseguiu, com a conversa de Neymar a ser captada por uma câmara da ESPN. «Tu devias ter treinado mais, estás gordinho car****», disse Neymar, na direção dos adeptos, antes de tirar uma fotografia com uma pessoa que estava no relvado e de prosseguir o diálogo tenso.

«Eu respeito para car**** isso aqui [ndr: aponta na direção do símbolo do Santos na camisola]. E você não respeita. Respeita e está tudo certo. Você tem razão, você tem razão. Está feliz?», disse Neymar, já em tom irónico, antes de se aproximar da bancada. «Eu sou mimado? Eu estou a dar a vida aqui, irmão. Eu vou dar-te um minuto de fama. Eu estou a dar a vida aqui…», disse ainda Neymar, já bem perto dos adeptos, antes de mais alguns segundos de diálogo.

As explicações de Neymar após o momento

Já na zona mista, aos jornalistas, Neymar explicou a discussão após o apito final, dizendo que ficou chateado com críticas que vão além do futebol.

«Estou chateado por tudo, pelo que ouvi de alguns adeptos. Eu só retorqui ao adepto pela forma como falou comigo. Eu entendo os adeptos que criticam o nosso jogo, mas quando vai para o lado pessoal, eu não vou aceitar isso. Sou coerente, dou a vida pelo futebol e por este clube, faço até mais do que deveria e não posso ser tratado dessa forma. Não estou a dizer que não posso ser criticado pelo que faço em campo, mas criticar fora de campo não vou aceitar. Com respeito, não posso aceitar», disse Neymar.

Além do golo, Neymar viu um cartão amarelo no empate do Santos e, já em tempo de compensação, arriscou ser expulso num lance em que pontapeou a bola numa reposição, em que tinha um adversário próximo da bola, arriscando acertar-lhe.