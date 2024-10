O futebolista brasileiro Neymar está perto de voltar à competição, ao fim de cerca de um ano. O jogador que representa o Al Hilal está entre as opções do treinador português Jorge Jesus para o duelo de segunda-feira ante o Al Ain, a contar para a Liga dos Campeões asiática e, este sábado, mostrou sua recuperação à grave lesão no joelho esquerdo.

«Nunca imaginei que ia passar o Pelé em golos pela seleção brasileira. Estava a viver um momento maravilhoso na minha vida devido a esse objetivo, pela chegada ao Al Hilal, pelo nascimento da minha filha. Acho que estava tudo a encaminhar-se para ser um grande ano e acaba por acontecer isso», declara Neymar, no vídeo, no qual são mostradas etapas da recuperação, entre dor e emoção.

«Lembro-me [ndr: do lance], sentit uma dor enorme e já sabia que tinha sido grave. A coisa que mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que fico longe é um dia de sofrimento, isso é o que mais me magoa», prosseguiu Neymar, que se lesionou na derrota do Brasil ante o Uruguai (2-0) a 17 de outubro de 2023, em jogo relativo ao apuramento para o Mundial 2026.

«Todas as vezes que eu me magoo, eu volto. Mas eu não volto meia-boca», disse, ainda, Neymar, cuja possibilidade de jogar na segunda-feira foi deixada em aberto por Jorge Jesus. Isto porque o técnico confirmou que o brasileiro vai viajar com a equipa para os Emirados Árabes Unidos, podendo por isso vir a fazer parte das opções para o jogo.