Neymar esteve praticamente um ano parado após sofrer uma grave lesão no joelho direito e voltou à competição há duas semanas, com 13 minutos diante do Al Ain. Esta segunda-feira, o internacional brasileiro somou o segundo jogo pelo Al Hilal na época, mas ressentiu-se e teve de ser substituído.

O avançado de 32 anos foi lançado por Jorge Jesus, na vitória sobre o Esteghlal (3-0), aos 58 minutos, contudo, saiu cerca de meia-hora depois, com dores na perna direita. Já após a partida, o brasileiro explicou o que sentiu no relvado.

«Senti como se fosse uma cãibra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais», começou por escrever na rede social Instagram, antes de assumir que precisa de minutos para recuperar os índices físicos.

«É normal após um ano acontecer isto, os médicos já me tinham avisado. Por isso, tenho de ter cuidado e mais minutos para jogar», apontou ainda.