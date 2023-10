O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, viaja até ao Irão para defrontar, na terça-feira, o Nassaji Mazandaran, para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões asiática. Na antevéspera do duelo, o brasileiro Neymar, estrela da equipa saudita, mostrou-se incrédulo com as condições do relvado para o jogo.

Depois de terem sido publicados vários vídeos na rede social X, este domingo, a mostrar preparativos para o encontro no Estádio Azadi, em Teerão, Neymar não ficou indiferente às imagens tornadas públicas e reagiu.

«Isto não é possível», pode ler-se, no comentário do brasileiro do Al Hilal, acompanhado de dois emojis, um com a mão na cara em sinal de reprovação e outro em jeito de gargalhada.

This is not possible 🤦🏽‍♂️😂 — Neymar Jr (@neymarjr) October 1, 2023

Além do vídeo a que Neymar reagiu sobre as condições do relvado para o jogo, outros surgiram no palco do jogo a mostrar o Procurador-Geral Adjunto de Teerão, dando conta da sua presença depois de o Ministério Público da capital iraniana ter suspeitado que o relvado tinha sido molhado com água que poderia estar poluída.

Alguma imprensa árabe cita ainda este domingo uma declaração do presidente do clube do Irão, Sadiq Droudker, que disse que «o relvado do Estádio Azadi não é adequado e deve ser reparado antes de defrontar o Al Hilal».

O encontro entre Nassaji e Al Hilal está marcado para as 17 horas de terça-feira e conta para o grupo D da Champions asiática. O Nassaji lidera com três pontos, seguido de Al Hilal e Navbahor Namangan (ambos com um ponto) e do Mumbai City, ainda sem pontos.