Sete jogos depois, Neymar despediu-se do Al Hilal. O internacional brasileiro colocou uma mensagem nas redes sociais, no dia seguinte ao anúncio da rescisão de contrato com o emblema saudita.

«Dei tudo para jogar e queria que tivéssemos aproveitado melhores momentos em campo juntos», começou por escrever o jogador de 32 anos, a lamentar as lesões que sofreu durante a estadia no Médio Oriente.

«À Arábia Saudita, obrigado por me dares a mim e à minha família um novo lar e novas experiências. Agora, conheço os verdadeiros sauditas e tenho amigos para a vida toda. Sempre senti o vosso amor e paixão pelo jogo. Estarei a acompanhar a vossa jornada como clube e país rumo a 2034 [ano da organização do Mundial]. O vosso futuro será incrível, estão a acontecer coisas especiais. Vou sempre apoiar-vos», lê-se ainda na mensagem de Neymar.

Contratado no verão de 2023, o brasileiro esteve quase sempre de fora por problemas físicos. Numa temporada e meia, disputou sete jogos (um golo e duas assistências) e deve agora regressar à Vila Belmiro, para voltar a vestir a camisola do Santos.