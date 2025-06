O futebolista brasileiro Neymar pediu desculpa pelo erro que lhe custou o segundo cartão amarelo e consequente expulsão ante o Botafogo, que viria a bater o Santos na 11.ª jornada do Brasileirão, no domingo.

Neymar já estava amarelado quando, com 0-0 no marcador, fez golo com a mão. O Santos ficou reduzido a dez após este lance e viria a perder.

«O desespero de fazer golo às vezes faz-nos cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos adeptos. Eu errei, perdoem-me. Se eu não sou expulso, tenho a certeza de que conseguiríamos os três pontos. A equipa está de parabéns pelo jogo. Esses três pontos, pode colocar na minha conta», referiu Neymar, numa mensagem através do Instagram.

«Por favor não me punam mais», escreveu ainda Neymar, criticando a forma como recebeu o primeiro cartão amarelo.