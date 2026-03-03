Rodrygo recebeu esta terça-feira uma má notícia. O brasileiro do Real Madrid descobriu que vai falhar o resto da temporada devido a lesão. Esta notícia, sempre complicada para os jogadores, já se espalhou pelo mundo fora.

Neymar, ex-Barcelona e PSG que agora bilha pelo Santos, deixou uma menagem bastante emotiva ao avançado de 25 anos.

«Hoje é um dos dias mais tristes para mim. Quando soube da lesão, passou-me um filme na cabeça. Todo sofrimento, toda angústia e o medo de viver essa lesão», começou por escrever uma nota partilhada nas redes sociais.

Rodrygo, como Neymar, é produto da formação do Santos. Talvez por isso, «Ney» vê o jogador dos merengues como um «herdeiro». Deixou, portanto, um conselho importante.

«Meu 10, meu menino, meu herdeiro (como te chamo) só te peço uma coisa: ‘cuida da tua cabeça’. Agora é hora juntar todos os que amas ao teu lado... Como disseste, não merecias passar por isto agora. Mas quem somos nós para duvidar dos planos de Deus?», questionou.

Neymar ofereceu todo o apoio a Rodrygo. Deixou, ainda, uma certeza: o jogador do Real voltará mais forte. «Irmãozinho... força. Tenho a certeza de que voltarás a voar. Amo-te. Da mesma forma que me apoiaste, eu estarei aqui para ti», concluiu.